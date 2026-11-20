Бассейн появится в посёлке Куеда, сообщает Министерство строительства Пермского края.

Здание возведут на улице Советской, на участке площадью около 3,4 тыс. кв. метров. Одноэтажная постройка займёт порядка 1,7 тыс. кв. метров.

Внутри оборудуют чашу размером 25 на 10 метров с глубиной от 1,2 до 1,8 метра. Пропускная способность позволит заниматься плаванием 50 человекам одновременно. Посещать бассейн смогут как взрослые, так и дети старше семи лет. Кроме того, здание будет полностью доступным для маломобильных групп населения.

Проект разработали специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета. Документация уже получила положительное заключение государственной экспертизы.