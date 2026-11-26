Прокуратура Ленинского района Перми взыскала с дорожной службы свыше 100 тысяч за травму на скользком тротуаре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что женщина была травмирована в результате падения на скользком тротуаре. После вмешательства надзорного органа, потерпевшей выплатили компенсацию за лечение, а также моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

Права пострадавшей были восстановлены.

Отметим, что это не первый случай, когда жители Прикамья добиваются компенсации через суд. Ранее стало известно, что прокуратура Осинского района взыскала со спортшколы 100 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего, травмированного на неисправном тренажёре.