Жители микрорайона Железнодорожный в Перми остались без электричества 24 ноября, сообщили сайту perm.aif.ru в пресс-службе компании «Россети Урал».

Во вторник вечером в распределительной сети напряжением 6 кВ случилось локальное технологическое нарушение. Из-за этого в микрорайоне Железнодорожный временно ограничили подачу электроэнергии.

Сейчас на место выехала аварийная бригада энергетиков.

«Энергетики выполняют необходимые переключения, чтобы подключить потребителей по резервным схемам в кратчайшие сроки», — рассказали в пресс-службе.

UPD: в 19:25 электроснабжение было восстановлено.

Напомним, ранее жительница Прикамья напала на энергетиков и разбила их служебный автомобиль.