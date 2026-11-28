Местный житель расплачивался с найденной карты, чтобы впечатлить девушку, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Летом 2026 год 35-летний мужчина, проснувшись на автобусной остановке после ночи, проведённой за распитием алкоголя, познакомился с женщиной. Во время прогулки пара проходила мимо АЗС, и пермяк заметил на обочине чужую банковскую карту и незаметно забрал её.

Чтобы произвести на новую знакомую впечатление обеспеченного человека, мужчина выдал карту за свою. Они поехали в магазин, где купили продукты, алкоголь и сигареты. При этом все покупки по его просьбе оплачивала женщина.

Начался дождь, и они оба промокли. Тогда мужчина решил проявить заботу и отвести спутницу в магазин, где купил ей одежду. Позже, устроившись со спиртным на лавочке в сквере, он снова разрешил женщине воспользоваться картой — на этот раз для двух покупок в церковной лавке. Ущерб оценили в 5 489 рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу с банковского счёта по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Свою вину он признал, а также возместил ущерб.

Решением суда пермяка оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее житель Прикамья заплатил крупный штраф за попытку кражи нефти.