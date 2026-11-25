Доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с NEWS.ru предупредил жителей России о новом способе мошенничества перед «чёрной пятницей».

Эксперт объяснил, что в преддверии «чёрной пятницы» мошенники начали воровать аккаунты граждан на маркетплейсах. Они представляются сотрудниками службы безопасности онлайн-площадок и под предлогом отмены подозрительного заказа, который якобы оформлен без ведома владельца, выманивают у него СМС-код.

Получив доступ к аккаунту, аферисты пытаются убедить жертву сообщить также код из банковского сообщения или от «Госуслуг», объясняя это необходимостью восстановить профиль на маркетплейсе. Если звонок вызывает подозрения, следует обратиться в службу безопасности банка или онлайн-магазина, предупредил Щербаченко.

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