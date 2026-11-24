ДТП в Пермском крае стали смертельными для более чем 167 человек в 2026 году, передаёт «КП-Пермь».

С января по октябрь в регионе зафиксировали 1627 аварий, это на 7,6 % меньше, чем в тот же период годом ранее. Также зафиксировано снижение числа пострадавших в ДТП — показатель уменьшился на 7,4 % и достиг отметки в 2216 человек. Количество погибших составило 167 человек, это на 12,1 % меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

«Довольно сложно профилактировать и снижать аварийность при постоянно увеличивающемся транспортном потоке. Поэтому меры направлены на то, чтобы стабилизировать обстановку с дальнейшим снижением аварийности», — сказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения краевого ГАИ Наталья Крипак.

Таже Наталья Крипак отметила, что с приходом первого снега родителям важно провести с детьми беседу о правилах дорожного движения. Следует чётко донести до ребят, что игры рядом с проезжей частью категорически запрещены.

Напомним, ранее компания в Перми выплатила семье компенсацию за травму ребёнка в ДТП.