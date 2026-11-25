Пожарные ликвидировали возгорание в массажном салоне на улице Пермской, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По информации ведомства, пожар вспыхнул в подсобном помещении на первом этаже здания. Судя по опубликованным кадрам, очаг возгорания находился в массажном салоне. Внутри помещения сильно задымлены.

В краевом МЧС уточнили, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь распространился на площади 9 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 22 специалиста и 6 единиц техники.

«Дознаватель МЧС России работает на месте для установления всех обстоятельств и причин», — рассказали в ведомстве.