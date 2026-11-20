Волонтёры организовали поиск 35-летнего жителя Пермского края, пропавшего в июне 2026 года.

Как сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск», около полугода назад Андрей Лукоянов перестал выходить на связь с родными и близкими.

В ориентировке указано, что мужчина ростом около 175–180 сантиметров и худощавого телосложения, у него короткие светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Среди особых примет Андрея Лукоянова отмечают хромоту на правую ногу.

Во что был одет житель региона в момент исчезновения не установлено.

Добровольцы просят всех, кто знает о том, где может находиться мужчина, сообщить об этом по телефонам: +7 (922) 345-67-02 (ПСО «Прикамье Поиск») или 02; (102); 112 (полиция).

Напомним, ранее 12-летняя девочка пропала без вести в Перми.