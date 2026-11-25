Бывший губернатор Кировской области и экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Никита Белых начал сотрудничество с пермским стартапом, сообщил он в своих соцсетях.
Там он написал, что оказывает команде проекта консультационную поддержку. И подчеркнул уникальность разработки на фоне конкурентов. Стартап занимается развитием киосков, где робот-манипулятор выпекает пиццу без участия человека.
«Давно не писал о проектах, которые консультирую и которым помогаю — в том числе в рамках работы с институтами развития. А тут Пермь, восемь лет работы — и робот, который сам печет пиццу. Берет тесто, поливает соусом, раскладывает начинку, выпекает, выдаёт. Ни повара, ни кухни», — написал он.
Экс-губернатор отметил высокий статус проекта и его технологическую базу компании, которая является резидентом «Сколково». На разработку оформлено 17 российских патентов и зарубежные заявки. Производство оборудования, включая электронику, полностью локализовано на заводах Перми. В настоящее время собирается первая серия киосков, проект нацелен на создание федеральной сети.