Бывший губернатор Кировской области и экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Никита Белых начал сотрудничество с пермским стартапом, сообщил он в своих соцсетях.

Там он написал, что оказывает команде проекта консультационную поддержку. И подчеркнул уникальность разработки на фоне конкурентов. Стартап занимается развитием киосков, где робот-манипулятор выпекает пиццу без участия человека.

«Давно не писал о проектах, которые консультирую и которым помогаю — в том числе в рамках работы с институтами развития. А тут Пермь, восемь лет работы — и робот, который сам печет пиццу. Берет тесто, поливает соусом, раскладывает начинку, выпекает, выдаёт. Ни повара, ни кухни», — написал он.