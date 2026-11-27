Манифест «ЧЕЛОВЕК» о совместной работе людей и ИИ-агентов в генеративной разработке ПО представили и подписали на международной конференции AI Journey.

Документ описывает ценности и принципы генеративной разработки ПО. Манифест подготовлен Советом по генеративной разработке ПО.

Первыми подписи под манифестом поставили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов, а также все члены Совета. Главный посыл документа в том, что исполнение делегируется агентам, а владельцем процесса остаётся человек: он ставит цель, выдаёт полномочия, принимает результат и может остановить агента. Семь ценностей Манифеста читаются по первым буквам слова «ЧЕЛОВЕК»:

«Ч» — Чёткая цель человека важнее удачного промпта.

«Е» — Единая память команды важнее разовых удачных запросов.

«Л» — Личная ответственность человека важнее автономности агента.

«О» — Окружение, которому доверяют, важнее самой сильной модели.

«В» — Встроенная проверка важнее контроля постфактум.

«Е» — Единые открытые правила важнее частных стандартов.

«К» — Качество изменений, принятых человеком, важнее объёма генерации.

Формулировки ценностей Манифеста могут уточняться от редакции к редакции. При этом его название и смысл не подлежат пересмотру — владельцем работ генеративной разработки всегда является человек.

Любой участник отрасли может поддержать Манифест и его ключевые идеи, а также присоединиться к нему. Инженеру для этого достаточно применять ценности на практике, а компании — помимо этого — быть готовой соблюдать четыре принципа (происхождение изменений, полномочия агента, проверка и безопасность, измеримость результата), а также следовать единой терминологии и подходу к расчёту метрик.

«Условия работы меняются, меняется и ИТ-рынок — поэтому мы видим необходимость перейти от Agile-манифеста к Манифесту „ЧЕЛОВЕК“. ИИ-трансформация разработки ПО меняет саму логику процесса: человек становится владельцем намерения и результата, а агент — исполнителем всего процесса. Промышленное применение ИИ-агентов требует общих правил. Манифест закрепляет их основу: исполнение можно делегировать агенту, но владельцем работ и ответственным за результат всегда остаётся человек. Именно человек ставит цель, принимает результат и сохраняет право в любой момент остановить агента. Манифест станет общим языком отрасли — от отдельных экспериментов к управляемому промышленному применению ИИ», — пояснил Кирилл Меньшов.