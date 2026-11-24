На рынке труда Пермского края открыто 26 517 вакантных рабочих мест, из которых 4 499 позиций с зарплатой выше среднекраевого уровня, сообщили сайту perm.aif.ru в Министерстве труда и социального развития Пермского края.

В ведомстве корреспонденту пояснили, что среднемесячная начисленная зарплата в регионе составляет 89,6 тысяч рублей. Больше этой суммы получают специалисты в сфере информации и связи (129 тысяч рублей), добычи полезных ископаемых (126 тысяч рублей) и финансов (119,9 тысяч рублей).

«Доходы свыше 200 тысяч рублей без руководящей должности доступны у 21 работодателя в Прикамье. Всего у них открыто 100 вакансий. Среди них — врач-ортодонт и iOS-разработчик. Вакансии с таким же уровнем оплаты есть и у рабочих: машинистам автокрана, водителям-экспедиторам и монтажникам в промышленных компаниях готовы платить до 200 тысяч рублей», — рассказали в Минтруде.