Снегопады ожидаются в районах Пермского края 24 ноября, высота снежного покрова в среднем по региону може достичь 10 миллиметров.

О неблагоприятных явлениях — снегопадах, отложении мокрого снега, тумане — предупредили в МЧС по Пермскому краю.

Доктор географических наук Андрей Шихов в своём Telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края» сообщает, снегопады начнутся на востоке Татарстана, затем зона осадков выйдет на Удмуртию и Пермский край. Пик интенсивности ожидается от Ижевска до Большой Сосновы. Прогнозируется выпадение до 6-7 мм осадков за три часа, а в общей сложности — 10-15 мм. При слабом ветре и температуре −1...-2° снег будет налипать на провода и деревья.

В Перми пик интенсивности снегопада ожидается утром при температуре чуть ниже нуля. Во второй половине дня осадки должны ослабеть и прекратиться. К вечеру температура может упасть до −5 градусов. Снежный покров станет устойчивым, но вечером в среду, 25 ноября, он может немного подтаять.

Высота снежного покрова в полосе снегопада составит 6-10 сантиметров, а в Перми — 4-8 сантиметров в зависимости от районов. В центре меньше, на окраинах больше. На северо-западе региона слабые снегопады ожидаются 25 и 27 ноября.