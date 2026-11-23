Учёные Пермского Политеха рассказали об «ультрамутанте» коронавируса, сообщили в пресс-службе вуза.

«Ультрамутантом» называют новый штамм коронавируса PJ.2.1. По словам учёных, это один из вариантов SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19.

«Прозвище „ультрамутант“ он получил не случайно: в части оболочки самого вируса, которую называют спайковым белком, накопилось более двух десятков мутаций. Более того, на его поверхности образуются „шипы“, через которые вирус прикрепляется к клетке и проникает в нее», — объяснил старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

По версии учёных, образоваться «ультрамутант» мог в организме человека, с ослабленным иммунитетом. Это позволило инфекции несколько месяцев «тренироваться».

При этом эксперт ПНИПУ отмечает, что новый штамм крепче цепляется за клетки, поэтому организму труднее с ним справляться.

«По наблюдениям врачей, у пациентов новый штамм проявляется острой болью в горле, которую часто описывают как ощущение „битого стекла“, повышением температуры примерно до 38 °C, головной и мышечной болью, а также скованностью в шее, которую иногда путают с шейным остеохондрозом или с тем, что „продуло“», — отметил Валерий Литвинов.