Сестёр нашла жительница Прикамья, приняв участие в программе «Жди меня» (16+), сообщает 59.RU.
Юлия Чибанова обратилась в программу, чтобы найти родственников. По её словам, она и её брат родились в местах заключения свободы в Пермском крае. А через три года мама оставила малышей с документами на вокзале в Кунгуре. Так дети попали в Оханский детский дом.
На программе состоялась встреча Юлии с двумя сёстрами, которые родились позже, но тоже оказались в разных детских домах. Чтобы подтвердить родство, женщины провели ДНК-тест.
Мать пермячки скончалась в 2025 году в доме престарелых.
«Самое важное, что у меня сёстры найдены. Спасибо огромное вам. Не верила, что когда-то произойдёт такое, правда, давно руки опустила», — сказала Юлия.