Сестёр нашла жительница Прикамья, приняв участие в программе «Жди меня» (16+), сообщает 59.RU.

Юлия Чибанова обратилась в программу, чтобы найти родственников. По её словам, она и её брат родились в местах заключения свободы в Пермском крае. А через три года мама оставила малышей с документами на вокзале в Кунгуре. Так дети попали в Оханский детский дом.

На программе состоялась встреча Юлии с двумя сёстрами, которые родились позже, но тоже оказались в разных детских домах. Чтобы подтвердить родство, женщины провели ДНК-тест.

Мать пермячки скончалась в 2025 году в доме престарелых.