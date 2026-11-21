15-летний школьник пропал без вести в деревне Кондратово Пермского округа. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прикамье Поиск».

Молодой человек ушёл из дома по улице Культуры в Кондратово утром 21 ноября. Домой он не вернулся, на связь с близкими не выходил.

Приметы подростка: рост 170-175 см, на вид 15-16 лет, телосложение среднее, волосы тёмно-русые, короткие, глаза серо-голубые. Юноша был одет в серую шапку, чёрную куртку, школьную форму и кроссовки.

Особые приметы — очки, косолапость, привычка ходить, опустив голову.

Всех, кто видел юношу, просят сообщать в полицию или на номер волонтёров 8-922-34567-02.

Напомним, также в Перми ищут мужчину, который пропал по пути с железнодорожного вокзала.