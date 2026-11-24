Приговор курьеру мошенников огласил Верещагинский районный суд, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

27-летний житель Перми убедил 78-летнюю пенсионерку передать ему личные денежные средства под предлогом защиты сбережений от мошенников. Пожилая женщина отдала молодому человеку 2,5 миллиона рублей. Но в момент передачи курьера задержали сотрудники уголовного розыска межмуниципильного отдела МВД России «Верещагинское».

«Установлено, что молодой человек выполнял роль курьера мошенников, обманывающих пожилых граждан. Предложение о временном заработке, которое заключалось в доставке пакета из одного места в другое, поступило ему от знакомого», — рассказали в полиции.