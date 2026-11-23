Обращение к жителям Пермского края написал глава региона Дмитрий Махонин в связи с атакой вражеских БПЛА.

Утром 23 ноября беспилотники ВСУ атаковали Пермский край. В регионе ввели режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр». Атаку отражали силы ПВО.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что БПЛА повредили промышленный объект. Предварительно пострадавших нет. В связи с атакой глава региона обратился к жителям.

«Обращаюсь к жителям края. Не подходите и не прикасайтесь к обломкам, не снимайте и не выкладывайте в сеть никакую информацию о летательных аппаратах и работе наших защитных систем», — написал Дмитрий Махонин.