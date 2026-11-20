Аферисты рассылают на электронные почты граждан и организаций фальшивые уведомления о предстоящих проверках от имени МЧС, предупредили пермяков в региональном отделении ведомства.

Злоумышленники используют домены, визуально схожие с официальным адресом министерства. В таких письмах сообщается о проверках и требовании срочно предоставить информацию. К сообщению прикреплен документ в формате PDF и распоряжение без подписи, а также QR-код, ведущий на фишинговый сайт. Переход по такой ссылке может привести к краже личных данных, которые затем используют для преступлений.

В МЧС напомнили, что настоящая почта ведомства заканчивается только на домен @mchs.gov.ru. Все остальные адреса — дело рук мошенников. Также необходимо проверять реквизиты и подписи в документах, а при наличии электронной цифровой подписи убедиться в её подлинности.