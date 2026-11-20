Компенсацию за полученные травмы удалось отсудить у дорожной службы жительнице Перми и её несовершеннолетней дочери, сообщает Пермский краевой суд.

Инцидент произошёл в мае 2026 года в центре краевой столицы. Тогда женщина с ребёнком прогуливались по центру города. Во время сильного порыва ветра на них рухнуло дерево. Девочка получила травмы обеих ног и левого предплечья. Обе пострадавшие испытали сильный страх и стресс.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с иском в защиту прав пострадавших. Выяснилось, что упавшее дерево росло на муниципальной земле, а обязанности по содержанию этого участка улично-дорожной сети были возложены на дорожную службу.