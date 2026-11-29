Департамент имущественных отношений Перми выставил на торги здание на улице Куйбышева, 39, которое является объектом культурного наследия.

Обязательным условием договора аренды станет проведение работ по сохранению объекта: реставрация здания и его приспособление для современного использования. Как уточнили в департаменте, в дальнейшем помещения должны использоваться для общего, среднего и дополнительного образования.

Кроме того, в аренду вместе со зданием площадью 1 836,3 квадратных метров передадут земельный участок, необходимый для его эксплуатации. По данным департамента, аукцион на право заключения договора аренды состоится 7 декабря. Начальная стоимость составит 1 рубль за квадратный метр в год. Здание предлагается арендовать на 49 лет.