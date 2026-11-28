Девочка 8 лет, которая пропала в марте 2026 года, может находиться в Пермском крае, рассказали поисковом отряде «Лиза Алерт».

С 5 марта в Санкт-Петербурге исчезла Игна Пряхина. С тех пор её местоположение неизвестно. Однако волонтёры отмечают, что она может находиться и на территории других регионов России, в том числе и в Пермском крае.

В ориентировке указано, что Инга ростом около 140 сантиметров и нормального телосложения. У неё светло-русые волосы и голубые глаза.

Волонтёры просят всех, кто знает о том, где может находиться школьница, сообщить об этом по телефонам: +7 (800) 700-54-52 (ПСО «Лиза Алерт») или 02; (102); 112 (полиция).

Напомним, в Прикамье полиция ищет пропавшего без вести подростка с татуировкой.