Бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере-2010 по лыжным гонкам Наталья Коростелёва, мама Савелия Коростелёва, рассказала в интервью «Матч ТВ» о трудностях, с которыми российские лыжники вынуждены сталкиваться в эти дни в Финляндии.

Речь о Савелии, а также о Наталье Терентьевой и Дарье Непряевой, участвующих в первом этапе Кубка мира в финской Руке. Десятое место сына в гонке классическим стилем на 10 км с раздельным стартом она назвала «вполне приемлемым результатом для начала сезона». Но добавила: «Думаю, у Савелия амбиции побольше. Он хочет быть повыше». Наталья Коростелёва призналась, что нашим лыжникам в Финляндии непросто. Ведь кроме участия в гонках им приходится выполнять там и все организаторские функции.

«Ребятам тяжеловато. Они сами себе и водитель, и повар, и за восстановлением своим следят. Сколько уже они без массажистов находятся. Команда туда приехать не может. И сервиса нет, лыжи нужно готовить себе самим»,—- поделилась она.

В качестве примера Коростелёва рассказала, что Савелию вместо восстановления и настроя на свою гонку пришлось отвозить утром девушек к месту их старта.

«И это только одна из многих ситуаций. Но ребята молодцы, справляются. За неимением лучшего приходится выжимать то, что есть», — заключила Наталья Коростелёва.