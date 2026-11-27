Огни на главной ёлке Перми зажгутся 25 декабря, рассказал глава города Эдуард Соснин.

В городе прошло заседание оргкомитета по подготовке к зимним праздникам. На заседании утвердили концепцию оформления улиц и праздничных мероприятий – «Пермь – столица счастья».

По словам главы города, огни на главной ели зажгутся 25 декабря. В этот день можно будет посетить ледовый городок на эспланаде. В ледовом городке построят 10 ледовых объектов – пять горок, четыре скульптурные композиции и одну покатушку. На набережной Камы в Хрустальном зале откроется Приёмная Деда Мороза.

К праздникам украсят все знаковые места районов Перми и Гостевой маршрут. На улицах смонтируют более 100 свето-иллюминационных элементов, 56 элементов новогоднего оформления, а также свыше 480 консолей и гирлянд на опорах освещения.

В общей сложности, в городе планируется провести около 200 праздничных мероприятий во всех районах Перми.

Напомним, главную новогоднюю ель уже начали устанавливать на эспланаде. Монтаж должны завершить к 14 декабря. Вместе с ней установят декорацию «Звёздная ночь». Новогодняя ёлка должна простоять до 24 февраля 2027 года. В районах Перми огни на новогодних ёлках начнут зажигать с 12 декабря.