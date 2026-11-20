Первые огни на новогодних ёлках в Перми зажгут 12 декабря, передаёт «Новый Компаньон» со ссылкой на городскую администрацию.

Торжественная церемония зажжения праздничной ели в парке им. А. П. Чехова состоится 12 декабря в 16:00, а в парке «Счастье есть» — в 17:00.

Кроме того, 5 декабря в трёх городских пространствах пройдёт открытие зимнего фестиваля. В парке им. А. П. Чехова мероприятие начнётся в 12:00, в парке «Счастье есть» — в 14:00, а в парке «Балатово» — в 15:00.

Все мероприятия будут сопровождаться играми и конкурсами.

Когда состоится открытие главной ёлки города пока неизвестно. Сайт perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.

Напомним, поезд Деда Мороза прибудет на Пермь II 20 ноября.