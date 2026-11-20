Рейсы по водным путям, которыми можно будет добраться из Перми до Соликамска, планируется запустить в Пермском крае, рассказал в своём канале в МАХ глава региона Дмитрий Махонин, подводя итоги «Транспортной недели» в Москве.

«Мы провели встречи с судостроителями и операторами речных перевозок, а также обсудили планы по расширению маршрутной сети, обновлению флота и развитию пассажирского сообщения на Каме», — поделился он.

С «Водоходом», по словам губернатора, сейчас обсуждают возможность запуска рейсов по Каме до Соликамска. Кроме того, в 2027 году компания готова привезти в Пермь ещё одно прогулочное электросудно — «Москва 2.0».

«С „Водолётом“ договорились продолжить рейсы на „Метеорах“ по маршруту Казань — Сарапул — Пермь и в следующем сезоне. Поездками на „Метеоре“ в 2026 году воспользовались более 1,3 тысячи пассажиров, а его загрузка превысила 90%», — уточнил губернатор.

Кроме того, региональные власти обсудили с «Верфью „Паритет“» создание пяти новых скоростных катеров Looker.

По словам губернатора, одно судно этой компании — катер «Колва» — уже работает в Прикамье и пользуется спросом у жителей.

«Рассчитываем, что новые катера выйдут на маршруты в навигацию 2027 года», — уточнил губернатор.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в 2026 году речная навигация в Прикамье стала рекордной по числу пассажиров. Только причал Пермь I принял более 247 тысяч человек, что превысило прошлогоднюю цифру на 23,5%.