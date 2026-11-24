Способ законно присвоить найденные деньги называл юрист Давид Адамс, сообщает NEWS.ru.

По словам эксперта, если человек нашёл деньги на улице, он обязан заявить о находке. Если в течение шести месяцев владелец не объявится, их можно присвоить.

«Шестимесячный срок, после которого финансы можно забрать себе, отсчитывается со дня заявления о находке. Если за это время получатель не будет установлен, нашедший приобретет право собственности. При возврате денег человек вправе потребовать вознаграждение», — объяснил Давид Адамс.

Также юрист уточнил что ситуации, когда человек видел, как у прохожего выпали деньги, а затем забрал их, могут признать хищением. Если владелец денег известен, необходимо сразу сообщить ему об этом, в остальных случаях — заявить в полицию.