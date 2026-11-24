Мотовилихинский и Индустриальный районные суды Перми признали виновными двух жителей города в финансировании экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что граждане переводили денежные средства на нужды неправительственной некоммерческой организации.
«Данная НКО признана в России экстремистской, ведёт политическую деятельность и получает финансирование из иностранных источников», – добавили в УФСБ.
Уголовные дела в отношении пермяков были возбуждены и расследованы следственным отделом УФСБ по части 1 статьи 282.3 УК РФ. Суд назначил обоим наказание в виде штрафов в размере от 250 до 300 тысяч рублей.