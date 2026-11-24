Мотовилихинский и Индустриальный районные суды Перми признали виновными двух жителей города в финансировании экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что граждане переводили денежные средства на нужды неправительственной некоммерческой организации.

«Данная НКО признана в России экстремистской, ведёт политическую деятельность и получает финансирование из иностранных источников», – добавили в УФСБ.