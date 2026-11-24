Митрополит Пермский и Кунгурский Игнатий назвал нехватку храмов в спальных районах Перми одним из главных вызовов, стоящих перед ним на посту главы митрополии, сообщил он в интервью порталу «В курсе.ру».

Он отметил, что эффективным решением может стать строительство церквей в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ).

По словам митрополита, если возведение храмов изначально заложено в план реновации, то новые приходы органично вписываются в облик микрорайона, украшают его и становятся доступными для жителей. В то же время попытки разместить храм в уже застроенном районе часто сталкиваются с отсутствием свободных участков.

Игнатий подчеркнул, что при реализации КРТ важно, чтобы храмы гармонично вписывались в планировку и не нарушали эстетику городской среды.