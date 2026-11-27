Вечером 27 ноября Пермь сковали 10-балльные пробки, следует из данных онлайн-карт.

Заторы образовались на центральных улицах краевой столици: Ленина, Пушкина, Чкалова.

«Машины скопились на шоссе Космонавтов, у Коммунального моста и на других улицах», — свидетельствуют данные «Яндекс Карт».

Очевидцы сообщили perm.aif.ru о том, что пробка образовалась из-за того, что на улице Окулова не работает светофор.

«Огромная пробка на Коммунальном мосту. 10 минут уже едем по нему, до сих пор не проехали», — уточнили очевидцы.