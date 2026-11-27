Вечером 27 ноября Пермь сковали 10-балльные пробки, следует из данных онлайн-карт.
Заторы образовались на центральных улицах краевой столици: Ленина, Пушкина, Чкалова.
«Машины скопились на шоссе Космонавтов, у Коммунального моста и на других улицах», — свидетельствуют данные «Яндекс Карт».
Очевидцы сообщили perm.aif.ru о том, что пробка образовалась из-за того, что на улице Окулова не работает светофор.
«Огромная пробка на Коммунальном мосту. 10 минут уже едем по нему, до сих пор не проехали», — уточнили очевидцы.
Ранее, 26 ноября, сайт perm.aif.ru сообщал о вечерней пробке на Красавинском мосту, возникшей из-за ДТП. Причиной затора стала авария у въезда на мост: столкнулись фура и легковая машина.