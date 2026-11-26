Жители Перми рассказали сайту perm.aif.ru о пробке на Красавинском мосту, возникшей из-за ДТП вечером 26 ноября.

На кадрах, опубликованных пермяками, — два ряда автомобилей, застрявших в дорожном заторе, который кажется бесконечным.

Судя по информации на сервисе «Яндекс-карты», на 21:00 пробка шла через весь мост и продолжалась на Западном обходе на левом берегу Перми ещё на 2,5 км.

В Сети автомобилисты сообщают, что причиной затора стала авария у въезда на мост: столкнулись фура и легковая машина.

В ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru пояснили, что сотрудников ГИБДД на место происшествия не вызывали: вероятно, водители оформили европротокол.

Напомним, 24 ноября в страшной аварии у деревни Мозярово в Добрянском округе погиб мужчина.