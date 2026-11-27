Филиал «ПМУ» компании «Уралхим» примет участие в V Гастрофестивале.

Мероприятие пройдёт 28 ноября с 12:00 до 16:00 в главном корпусе Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ).

С 12:00 до 15:30 состоится выставка-ярмарка продукции. Здесь старшеклассники и студенты сузов познакомятся с партнёрами ПГАТУ — предприятиями, где выпускники аграрного университета смогут в дальнейшем работать. Посетителям стенда «Уралхима» предстоит разгадать тематические ребусы и попробовать яблоки, выращенные благодаря продукции Компании.

«При выборе карьерного пути современная молодёжь считает важным личный вклад в решение глобальных вызовов. Среди них проблема голода в мире. Благодаря удобрениям компании в России и других странах продукты питания производятся в достаточном количестве. То есть, работая у нас, человек закладывает фундамент продовольственной безопасности человечества», — рассказала ведущий специалист отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» Анна Байбакова.

С 13:00 до 16:00 запланирована деловая программа Гастрофестиваля, в рамках которой пройдут экспертные блоки «Производители» и «Рестораторы», а также круглый стол по вопросам развития пищевой отрасли.

Филиал «ПМУ» — один из ключевых партнёров ПГАТУ. В 2024 году открыта специальность «Химическая технология». Студенты проходят на предприятии практику и стажировку. Филиал оказывает помощь в улучшении материально-технической базы вуза.