Пермяки стали меньше пить спиртные напитки. Об этом сообщает Министерство финансов Пермского края.

За девять месяцев текущего года поступления от акцизов, в том числе на алкоголь в региональный бюджет снизились на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот вид налоговых доходов оказался единственным, показавшим отрицательную динамику по итогам трёх кварталов.

Как отмечает министр финансов Екатерина Тхор, это может быть связано со снижением потребления алкоголя в Пермском крае. Цифры были озвучены на заседании комитета краевого парламента по бюджету, где представили отчёт об исполнении региональной казны.

В целом доходы бюджета за девять месяцев составили 202,7 млрд рублей. Это на 11,6% больше, чем годом ранее, и на 2,2% выше плановых показателей.