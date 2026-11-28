Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма флага на атомном подводном крейсере «Пермь», сообщили на сайте главы страны.

Мероприятие состоялось 27 ноября в Северодвинске на заводе «Севмаш». На церемонии выступил Владимир Путин.

«Поздравляю с этим большим, значимым событием для военных моряков и всех, кто принимал участие в создании, оснащении и испытаниях этого атомного ракетоносца», — сказал он.

Атомная подводная лодка «Пермь», относящаяся к проекту «Ясень-М», представляет собой атомоход четвёртого поколения. Это многоцелевой ракетоносец, который стал первым штатным носителем гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

Возможности крейсера позволяют ему эффективно выполнять задачи в любой точке Мирового океана. При этом подлодка сохраняет скрытность, а в её арсенале — все типы крылатых ракет морского базирования.

Владимир Путин рассказал, что уже в скором времени подлодка пополнит ряды Тихоокеанского флота. Находясь на боевом дежурстве, она будет обеспечивать защиту морских границ и укреплять безопасность страны.