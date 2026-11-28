Поиск 47-летнего мужчины, пропавшего по пути с вокзала, завершился в Перми, сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

Речь идёт о местном жителе, который 17 ноября уехал от железнодорожного вокзала и исчез. Несколько дней его местоположение было неизвестно, и он не выходил на связь с родными.

В ориентировке было указано, что пропавший нуждается в медицинской помощи. На момент исчезновения он был одет в синюю болоньевую куртку, тёмные штаны и чёрные резиновые сапоги.

Накануне стало известно, что мужчину нашли живым. Волонтёры не раскрывают подробности пропажи и обнаружения местного жителя.

Напомним, в Прикамье полиция ищет пропавшего без вести подростка с татуировкой.