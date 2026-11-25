Суд в Перми 23 ноября приостановил на 20 суток деятельность ИП Колпаковой, которая владеет кафе Perotti Pizza на улице Максима Горького, 17, сообщает Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Основанием стали материалы внеплановой выездной проверки.

«Специалисты выявили многочисленные и грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания — приём продукции без маркировки, отсутствие необходимого оборудования: раковин, моечных ванн, столов для сырой и готовой продукции»,— рассказали в Роспотребнадзоре.