Финал краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года» пройдёт в Перми в Доме Молодёжи 3 декабря, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

В этом году на почётное звание претендуют 45 семей из разных террарий Пермского края.

Лучшие семьи выберут в четырёх номинациях:

«Семейное подворье». В этой номинации оценивать будут ведение хозяйства, обустройство семейного очага и трудовое воспитание детей.

«Семейные традиции». Здесь для жюри важен акцент на преемственности поколений, сохранении традиций национальной культуры или профессиональных династий.

«Спортивная семья». В этой номинации участвуют активные семьи, в которых спорт и здоровый образ жизни объединяют всех членов.

«Творческая семья». В этой номинации участники смогут показать таланты и совместные творческие проекты, которые делают семейную жизнь ярче.

По итогам конкурса победителям присвоят почётный знак «Лучшая многодетная семья года».

Напомним, в Пермском крае больше 40 тысяч многодетных семей. За год их число увеличилось почти на 3 тысячи. В многодетных семьях Прикамья воспитываются почти 137 тысяч детей. Такие данные на заседании регионального парламента приводил министр труда и социального развития края Павел Фокин.

По условиям в конкурсе «Лучшая многодетная семья года» могут принять участие семьи, в которых воспитывается минимум трое детей в возрасте до 18 лет. При этом родители должны состоять в официальном браке, а семья должна проживать в Пермском крае не менее пяти лет. Отборочные этапы прошли в сентябре. Например, в Перми в городском этапе приняли участие 11 семей. Конкурс для них проводился 10 сентября в Доме учителя.

«Мы увидели, насколько яркие, талантливые, спортивные и дружные семьи живут в Перми. Семьи представили свои визитки в четырёх номинациях. Они рассказали о ценностях, традициях и хобби через танцы, постановки, стихи и песни», — рассказали в территориальном управлении Министерства труда и социального развития Пермского края по городу Перми.

Аналогичные муниципальные этапы прошли и в других территориях.