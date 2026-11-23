Метеорологическая зима на неделе с 23 по 29 ноября начнётся в Пермском крае и установится устойчивый снежный покров, сообщает ГИС-центр ПГНИУ в своих соцсетях.

По данным метеорологов, приход метеозимы ожидается 24 ноября, что позже климатической нормы примерно на 3,5–4 недели.

В понедельник, 23 ноября, погоду будет определять заполняющаяся депрессия (область сравнительно низкого атмосферного давления). Осадков не ожидается, в центральных районах возможны прояснения. Температура воздуха составит от -2 до +3 градусов (по югу выше нуля). В Перми в течение суток будет 0…+2°С, но к вечеру похолодает до -3°С.

Во вторник, 24 ноября, над Башкирией сформируется небольшой циклон. Он может вызвать сильный мокрый снег на юге края, в полосе Чайковский – Кунгур, где выпадет до 10–12 см осадков. Пермь окажется на северной границе этой зоны. Температура ночью составит 0…-5°С, днем -1…-3°С.

К среде, 26 ноября, начнет сказываться влияние циклона с Черноземья. В южной части края и в Перми начнется слабый и умеренный снег. По югу потеплеет до 0°С, на остальной территории будет -2…-7°С.

В ночь на четверг сформируется новый Каспийский циклон, который резко углубится. Утром и днём 27 ноября ожидается сильный снегопад на востоке края, который затронет и Пермь. На востоке может выпасть до 15–20 мм осадков. Температура в течение суток будет держаться на отметках 0…-5°С.

В пятницу, 28 ноября, в тылу уходящего циклона снегопады продолжатся по всему краю, снежный покров установится повсеместно. Больше всего осадков снова выпадет на востоке. Столбики термометров покажут -3…-8°С, в Перми -4…-6°С, с порывистым западным ветром.