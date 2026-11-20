Мужчину в чёрной одежде ищут в Александровске, сообщает поисковый отряд «Регион 59».

Иван Белозёров покинул свою квартиру на улице Механошина, 20 примерно в два часа ночи 19 ноября 2026 года. Куда именно он направился и что взял с собой, пока не установлено.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими густыми чёрными волосами и карими глазами. В момент ухода на нём была чёрная куртка, чёрная шапка, тёмные штаны и чёрные полусапоги-дутики.

Всех, кто мог видеть мужчину или знает о его местонахождении, просят сообщить волонтёрам по телефону 8 912 880-41-60 или связаться с инфоргом по номеру 8 963 877-97-68 (Екатерина).