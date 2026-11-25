Правила охоты на медведя изменились в Прикамье с 27 ноября. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов региона.

Причины связаны с обновлением федерального законодательства, согласно которому отменяется ограничение по срокам оформления разрешения. Если раньше в заявлении можно было указать только два отдельных периода охоты, а их суммарная продолжительность не должна была превышать 30 дней, то теперь это правило для медведя не применяется.

Теперь охотникам можно подать заявление сразу на весь срок сезона охоты.

Напомним, в начале ноября медведь напал на жителя Прикамья вблизи посёлка в Горнозаводском округе. Пострадавшего госпитализировали.