Движение по Чусовскому мосту ограничат в Пермском крае, сообщили в региональном министерстве транспорта.

Это связано с ремонтом. Дорожники займутся бетонированием плиты проезжей части на старом мосту. Работы пройдут с 20:00 28 ноября до 06:00 29 ноября, в этот период перекроют движение по одной полосе на новом мосту через р. Чусовую (полоса, ведущая из Перми в сторону Полазны).

«Просим автомобилистов быть внимательными и учитывать данную информацию при планировании поездок», — написали в министерстве.

Напомним, с 16:00 29 ноября до 17:00 1 декабря из-за межведомственных учений закроют въезд на площадку отдыха в направлении Екатеринбурга.