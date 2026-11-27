Зима пришла в Прикамье с опозданием на две–три недели, но в последние дни ноября температурный фон приблизится к климатической норме: ночью ожидается −10…−5 °C, днём −8…−3 °C, в Перми −6…−4 °C, сообщили в Пермском ЦГМС.

Самым снежным днём недели станет 28 ноября: небольшие и умеренные осадки пройдут по всей территории края. В воскресенье, 29 ноября, и в понедельник, 30 ноября, возможны лишь слабые осадки или сухая погода, а в воскресенье к тому же ожидается солнце.

Самой холодной ночью недели будет ночь на воскресенье: за счёт устойчивых прояснений температура опустится до −11…−6 °C, на востоке края — до −14…−16 °C, в Перми — около −9 °C.