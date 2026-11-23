Заместитель председателя Пермского краевого суда Татьяна Журавлёва подала заявление об уходе в отставку, сообщает «Новый компаньон».

Заседание Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России, на котором рассмотрят её просьбу, назначено на 23 ноября. Полномочия судьи будут прекращены 31 января 2027 года. Издание пишет, что отставка выглядит досрочной, так как текущий шестилетний срок полномочий Журавлёвой истекает только в 2030 году.

Татьяна Журавлёва работает в судебной системе с 2009 года. С 2015 года она возглавляла Мотовилихинский районный суд Перми. На должность заместителя председателя краевого суда по уголовным делам первой инстанции она была назначена 13 июня 2024 года, а уже 27 июня того же года избрана председателем Совета судей Пермского края.

В настоящее время обязанности председателя Пермского краевого суда исполняет 47-летняя Оксана Кориновская. Она вступила в должность 5 октября. Она является уроженкой Свердловской области, а в мае 2026 года заняла пост заместителя председателя по административным делам.