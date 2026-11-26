Пермская дзюдоистка Софья Захарова стала звездой соцсетей после победы на первенстве мира. Соревнования проходили в Ташкенте с 19 по 22 ноября.

В первый день соревнований пермячка Софья Захарова вышла в финал против японки Мона Такэхара. Девушки сражались в категории до 48 кг. Российская дзюдоистка за 20 секунд уложила соперницу на спину с контролем. Захарова одержала досрочную победу и завоевала золото в своей категории.

Видео с её броском разошлось по соцсетям и набрало миллионы просмотров.

«Пересмотрела сто раз, это невероятно», «Смотрел финал, японка выходила с бледным лицом и от волнения у неё все тряслось! София вторым броском как на тренировке бросила ее на иппон! Супер умница», «Пересмотрел 10 раз! Невероятно круто», «Это шедевр! Шикарная борьба», — пишут пользователи в группе Федерации дзюдо.

Отметим, что в Перми спортсменка тренировалась в школе дзюдо «Династия», однако год назад она выпустилась из школы из-за переезда в другой регион.