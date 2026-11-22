Зрители в любой точке мира могли увидеть 20 ноября балет «Ромео и Джульетта» (12+) в постановке выдающегося пермского хореографа Евгения Панфилова.

Спектакль из золотого фонда Театра «Балет Евгения Панфилова», отметивший нынче своё 30-летие, показали в прямом эфире. Это стало возможным благодаря участию театра в медиапроекте ULTRALIVE PRO ТЕАТР .

Панфилов поставил «Ромео и Джульетту» на музыку Сергея Прокофьева в 1996 году. Ему принадлежат не только идея и хореография этого балета, но и сценография, и даже костюмы.

В основе постановки — трагедия Уильяма Шекспира, но её сценический мир выходит за пределы традиционного повествования о двух юных влюблённых. У «танцевального провокатора» Панфилова появляется Королева Маб — таинственное воплощение Рока. Именно её незримая власть управляет человеческими судьбами. И на протяжении всего спектакля переплетаются две эти силы: непобедимая Любовь и непобедимый Рок.

Балет «Ромео и Джульетта» в постановке Евгения Панфилова был номинантом Национальной театральной премии «Золотая Маска» в трёх номинациях.

Тридцать лет назад Джульетту танцевала 14-летняя Арина Панфилова, дочь Мастера, сама ставшая впоследствии хореографом. А он блистал в ролях Кормилицы и Лоренцо.

В спектакле, шедшем в онлайн-трансляции из пермского Дома молодёжи, роли исполняли: Джульетта — Владислава Заривная, Ромео — Руслан Ильзигитов, Королева Маб — Юлия Шалягина, Меркуцио — Павел Васькин, Тибальт — Евгений Лыков, Кормилица / Падре Лоренцо — Дмитрий Кулёмин, Леди Капулетти — Лада Старкова

Парис — Денис Карнаухов.