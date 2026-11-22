Зеркала для селфи появились в популярных туристических местах Перми, рассказал глава города Эдуард Соснин в мессенджере MAX.

Круглые зеркала установили в 11 знаковых локациях, среди которых набережная Камы, Театральный сад и памятник «МиГ на взлёте».

Кроме того, на зеркалах написаны мотивирующие надписи, а также изображён QR-код, который ведёт на цифровой гид по Перми. С помощью него, жители и гости города смогут узнать о ближайших мероприятиях и событиях.

Власти Перми рассказали, что, если формат получит положительный отклик, подобные зеркала могут появится и в других туристических местах.