Волонтёры поискового отряда «ПермьПоиск» сообщили о розыске 47-летнего Александра Кандакова. Мужчина без вести пропал в краевой столице.

Известно, что 17 ноября мужчина уехал от железнодорожного вокзала в Перми и исчез. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы мужчины: рост 165-167 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-голубые. Был одеты в синюю болоньевую куртку, тёмные штаны, чёрные резиновые сапоги.

Всех, кто знает о местонахождении Кондакова, просят сообщать в полицию или на горячую линию волонтёров.

Напомним, этим утром в Кудымкаре организовали поиски пропавшего местного жителя. Мужчина ушёл из дома и не вернулся ещё 14 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно.