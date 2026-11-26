Свердловский районный суд Перми отправил под стражу до 24 января 2027 года предпринимателя из Перми, его сына и их подельника, сообщает «Ъ — Прикамье». Всех троих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, обвиняемый создал организованную группу, участники которой искали людей, ведущих асоциальный образ жизни, в том числе страдающих алкогольной зависимостью. Их уговаривали подписать контракт, затем оформляли фиктивные браки с подставными невестами и забирали банковские карты, куда поступали довольствие и выплаты за заключение контракта. После этого мужчины отправлялись на СВО. За каждого завербованного фигурант уголовного дела, по версии следствия, получал до 600 тысяч рублей.

Один из потерпевших рассказал, что ему обещали высокооплачиваемую работу на стройке в ДНР, но для трудоустройства требовалось заключить контракт. Так он оказался в воинской части. Следствие считает мужчину причастным к трём подобным эпизодам.

Шестерых фигурантов задержали 24 ноября, среди них две женщины — подставные невесты. По местам жительства прошли обыски. Сам мужчина вину не признаёт. Он уверяет, что помогал людям заключать контракты, но денег с них не получал.