В Верещагинском муниципальном округе спасли мужчину, который тонул в пруду, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Инцидент произошёл в субботу, 28 ноября. В 13:50 в оперативную дежурную смену поступила информация о том, что очевидцы извлекли мужчину из акватории реки в деревне Филаева.

Вскоре личность пострадавшего была установлена. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, после чего врачи доставили его в больницу.

«От РСЧС привлекались силы и средства в количестве девяти человек и трёх единиц техники», — уточнили в краевом МЧС.

В ведомстве напоминают, что залог безопасности каждого человека — соблюдение правил поведения на воде и дисциплина при нахождении вблизи водоёмов.