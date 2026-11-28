Лыжник из Перми Савелий Коростелёв не прошел в четвертьфинал на Кубке мира 2026/2027 в Финляндии.

27 ноября стартовал первый этап соревнований. В дебютный день программы спортсмены вышли на старт гонки на 10 км классическим стилем. По результатам заезда Савелий Коростелёв занял 10 место.

28 ноября участники соревновались в спринте классическим стилем. Пермский лыжник пришёл к финишу 48-м, показав результат 02:42,01. Мужскую квалификацию выиграл норвежец Ларс Хегген, преодолевший дистанцию спринта за 02:32,73 секунды. Второе место досталось Валерио Гронда из Швейцарии (+1.44), а бронзовым призёром стал швед Георг Эрссон (+1.71).

29 ноября запланирован масс-старт на 20 километров свободным стилем.

Напомним, ранее Савелий Коростелёв занял первое место в гонке в Финляндии.