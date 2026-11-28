Жителю Кудымкара дали 8,5 лет в колонии за гибель пешехода в ДТП, сообщили в МВД Пермского края.

Авария произошла в августе 2026 года на улице Советской в селе Белоево. 39-летний мужчина, который был за рулём иномарки «Мазда СХ-5», сбил 65-летнего пенсионера.

В результате наезда пешеход получил смертельную травму. Водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан автоинспекторами. Как выяснилось, он был пьян, а также ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду.

В отношении автомобилиста возбудили уголовные дела за нарушение ПДД повлёкшее по неосторожности смерть человека, и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию.

Решением суда мужчину приговорили к 8,5 годам в колонии-поселении. Кроме того, его лишили водительских прав на 2,5 года.

Напомним, ранее на Урале 6-летняя девочка погибла в массовой аварии с грузовиками